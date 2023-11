Champions Leauge: l'Inter per volare agli ottavi, il Napoli per ipotecarli

i match

Ai nerazzurri bastano 3 punti contro il Salisburgo, la squadra di Rudi Garcia cerca l'allungo decisivo

© Getty Images Champions League con vista sul futuro per Inter e Napoli. Simone Inzaghi può già chiudere il discorso qualificazione già questa sera, mentre Rudi Garcia va a caccia dell'allungo decisivo. Si parte con gli azzurri impegnati al Maradona alle 18:45 contro l'Union Berlino. Sulla carta un match facile vista la crisi dei tedeschi che sono reduci da 12 sconfitte consecutive, ma Raspadori e compagni non possono permettersi di abbassare la guardia. Tre punti significherebbero ipotecare gli ottavi di finale. Ai nerazzurri, invece, in campo alle 21 a Salisburgo basta vincere per passare il girone: Lautaro Martinez e soci hanno il primo match point a disposizione, occasione da non fallire per non rischiare di complicare la situazione.

INTER, MISSIONE OTTAVI

L'Inter mette nel mirino gli ottavi di finale di Champions League. Ai nerazzurri servirà una vittoria in casa del Salisburgo per strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta con due turni d'anticipo, lasciando in ballo solamente la lotta per il primo posto nel girone per gli ultimi 180' contro Benfica e Real Sociedad. Un traguardo importante, che Simone Inzaghi vuole centrare subito anche per potersi concentrare al meglio anche in campionato, tra la prossima gara in casa contro il Frosinone e i big match con Juventus e Napoli al rientro dalla sosta per le nazionali. "Sappiamo dell'importanza della gara, sappiamo anche che abbiamo di fronte un avversario che ha dimostrato il suo valore già a San Siro", le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa. "È una squadra fisica, che corre tanto, con ottimi giocatori: sappiamo che domani sera, qui nel loro stadio, dove abbiamo già giocato e di cui conosciamo il calore dei tifosi, servirà una partita da grande Inter. Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, che in Europa ha sempre fatto bene", ha proseguito. Inzaghi non si fida troppo del Salisburgo, in sostanza, anche perché già a San Siro gli austriaci erano usciti sconfitti pur non demeritando troppo. E allora l'allenatore interista richiama i suoi alla massima attenzione: "Servirà tutto, abbiamo toccato con mano cosa sia il Salisburgo, una squadra fisica e tecnica. Ci vorrà la migliore Inter, sappiamo l'importanza della gara e cercheremo di mettere in campo una partita importante". Tuttavia, non mancherà qualche cambio di formazione, come ammesso dallo stesso Inzaghi."Tutte le partite devo fare delle scelte e sicuramente ci sarà qualche cambiamento, ma dev'essere una grandissima risorsa e non un problema per me. Abbiamo una rosa ricca a disposizione e devo cercare di utilizzarla al più possibile: i ragazzi mi stanno dando tante risposte". Le novità? Tante, a partire da Lautaro Martinez che potrebbe riposare. "Sto valutando insieme ad altri giocatori. Sicuramente avrà spazio dall'inizio Sanchez perché sta facendo molto bene, valuterò se con lui Lautaro o Thuram", ha detto Inzaghi.

NAPOLI, ALLERTA PER ARRIVO DEI TIFOSI DELL'UNION BERLINO

Dopo gli scontri avvenuti nella tarda serata di ieri, è in allerta il dispositivo di sicurezza predisposto in vista del match di Champions League tra Napoli e Union Berlino per l'arrivo, in mattinata, di diverse centinaia di tifosi tedeschi. Ieri, dopo le 22, diverse vie del centro sono state teatro di atti vandalici e di violenze compiute dagli ultras dell'Union Berlino, che in diverse occasioni sono entrati in contatto con le forze dell'ordine, esplodendo petardi e lanciando fumogeni. La polizia ha risposto usando manganelli e lacrimogeni. Vetrine di negozi e auto danneggiate, cassonetti capovolti, strade bloccate: corso Umberto, piazza Dante, via Roma, via Medina e diverse altre arterie del centro sono state vandalizzate da circa 200 supporter della squadra tedesca, che ora sono quasi tutti rientrati nei loro alberghi, presidiati dalle forze dell'ordine. Nel corso degli incidenti alcuni tifosi sarebbero stati fermati ed alcuni poliziotti sarebbero rimasti contusi o lievemente feriti. Ora l'obiettivo e che gli incidenti non si ripetano, soprattutto in considerazione dei nuovi arrivi dalla Germania, scongiurando anche eventuali contatti con i tifosi del Napoli