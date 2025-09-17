Champions League: Slavia raggiunto sul 2-2 al 90' dal Bodø/Glimt, 0-0 tra Olympiacos e Pafos

Beffa clamorosa per lo Slavia Praga nella prima giornata della League Phase di Champions League: i cechi, avanti 2-0 con doppietta di Mbodji (23' e 74'), si fanno raggiungere sul 2-2 dal Bodø/Glimt, che strappa il pareggio con Bassi (78') e Fet (90'). Finisce invece 0-0 Olympiacos-Pafos: al Pireo i protagonisti sono i cartellini rossi, visto che viene espulso Bruno (al 26') tra i ciprioti mentre l'ex Inter Taremi (71') viene salvato dal Var.