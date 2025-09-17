Logo SportMediaset
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Slavia raggiunto sul 2-2 al 90' dal Bodø/Glimt, 0-0 tra Olympiacos e Pafos

I cechi, avanti 2-0 con la doppietta di Mbodji, si fanno beffare nel finale da Bassi e Fet. Al Pireo, Taremi rischia il rosso

17 Set 2025 - 20:53
© Getty Images

© Getty Images

Beffa clamorosa per lo Slavia Praga nella prima giornata della League Phase di Champions League: i cechi, avanti 2-0 con doppietta di Mbodji (23' e 74'), si fanno raggiungere sul 2-2 dal Bodø/Glimt, che strappa il pareggio con Bassi (78') e Fet (90'). Finisce invece 0-0 Olympiacos-Pafos: al Pireo i protagonisti sono i cartellini rossi, visto che viene espulso Bruno (al 26') tra i ciprioti mentre l'ex Inter Taremi (71') viene salvato dal Var.

champions league

