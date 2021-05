Champions League, per la terza volta è una finale tutta inglese: Manchester City-Chelsea da record

Per la seconda volta negli ultimi tre anni (Liverpool-Tottenham 2018-19), la finale di Champions League parla inglese: Manchester City-Chelsea conferma quello che è il sostanziale dominio del calcio d'Oltremanica in Europa in questa stagione, considerando che il Manchester United ha più di un piede in finale di Europa League e l'Arsenal può giocarsi le sue chance contro il Villarreal. Per i Blues sarà anche l'occasione di "redimersi" visto che nel 2008 persero ai rigori (con lo scivolone di Terry) contro l'altro Manchester mentre i Citizens non vogliono sprecare la prima occasione nella coppa dalle grandi orecchie.