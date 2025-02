Champions League: il Dortmund resiste e vola agli ottavi

DORTMUND-SPORTING 0-0 (TOT. 3-0)

I giochi erano già praticamente fatti dopo il 3-0 a Lisbona, ma il Dortmund ufficializza la sua presenza agli ottavi di finale di Champions League pareggiando 0-0 in casa contro lo Sporting. I tedeschi rischiano poco e nulla, anzi hanno le occasioni per vincere anche la partita di ritorno. Si comincia poco prima della mezz'ora di gioco con Sabitzer che va vicinissimo all'1-0 ma Rui Silva salva tutto. Poco dopo, i portoghesi perdono pure Simoes per infortunio: al suo posto Debast. Sabitzer si rende ancora pericoloso nel recupero ma spara alto, poi nella ripresa arrivano i veri "sprechi" della squadra di Kovac. Dopo altre due parate di Rui Silva su Adeyemi e Svensson, il portiere fa fallo proprio sull'ex Salisburgo in area. Dal dischetto va Guirassy, che però si fa ipnotizzare al 59'. Si resta allora sullo 0-0 anche per via del gol annullato al 73' a Emre Can per fuorigioco, ma poco importa: è il Dortmund a passare il turno. Adesso, i gialloneri se la vedranno contro una tra Aston Villa e Lille per accedere ai quarti. Lo Sporting, che va solo vicino a vincere almeno il secondo round con Harder che però manca di poco la porta, torna a casa.