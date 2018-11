Champions League, Cristiano Ronaldo ha fatto cento: nove più della Juventus

27/11/2018

All'andata l'espulsione immeritata che ha fatto il giro del mondo e lo ha fatto scoppiare in lacrime, al ritorno il delizioso assist per il gol vittoria di Mario Mandzukic. Cristiano Ronaldo difficilmente dimenticherà il doppio confronto contro il Valencia nella Champions League 2018, anche perché grazie alla vittoria nella gara dello Stadium il portoghese diventa il primo e unico giocatore del pianeta a vincere 100 partite nella storia della più importante competizione per club. Un dato strepitoso, pazzesco, soprattutto se si considera che la squadra in cui gioca il cinque volte Pallone d'Oro, la Juventus, in totale ha collezionato 'soltanto' 91 vittorie nella rincorsa alla coppa dalle grandi orecchie.