Champions, ecco il calendario: si parte forte, subito Psg-Juve, Inter-Bayern e Napoli-Liverpool

CALENDARIO CHAMPIONS

Il Milan inizia a Salisburgo, a inizio ottobre la doppia sfida con il Chelsea

© Getty Images La Uefa ha finalmente diramato il calendario della fase a gironi di Champions League. Si parte forte per le italiane con la Juventus che affronterà subito il Psg martedì 6 settembre, mentre l'Inter ospiterà il Bayern Monaco e il Napoli il Liverpool sempre mercoledì 7. Per il Milan prima fuori casa a Salisburgo, mentre affronterà il Chelsea il 5 e l'11 ottobre, prima a Stamford Bridge e poi a San Siro.

Milan e Inter giocheranno in giorni diversi: i rossoneri scenderanno in campo in contemporanea alla Juventus, mentre i nerazzurri sono stati affiancati al Napoli. Squadra campione d'Italia che apre e chiude con il Salisburgo, mentre avrà la sfida ravvicinata con i Blues a inizio ottobre. La Dinamo Zagabria, invece, sarà di scena a San Siro il 14 settembre alle 18:45, mentre il ritorno in Croazia è previsto per il 25 ottobre.

Inter che dopo il Bayern volerà in Repubblica Ceca a Plzen (13 settembre) e poi avrà lo scontro con il Barcellona a distanza di otto giorni (in casa il 4 ottobre, al Camp Nou il 12). Infine ospiterà il Viktoria Plzen il 26 ottobre e chiuderà a Monaco l'1 novembre. Avvio difficile anche per la Juventus che aprirà il girone con la sfida di Parigi per poi affrontare il Benfica e il Maccabi Haifa. Finale il 2 novembre allo Stadium contro i parigini, Allegri spera già con la qualificazione ottenuta.

Il Napoli, come detto, dopo il Liverpool volerà in Scozia dai Rangers e la sfida ravvicinata è prevista con l'Ajax con la prima ad Amsterdam. Ultima partita del Gruppo A ad Anfield Road l'1 novembre.

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

Prima giornata

6 settembre: Salisburgo Milan (21) e Psg-Juventus (21).

7 settembre: Napoli-Liverpool (21) e Inter-Bayern (21).

Seconda giornata

13 settembre: Viktoria Pilzen-Inter (18:45) e Rangers-Napoli (21).

14 settembre: Milan-Dinamo Zagabria (18:45) e Juventus-Benfica (21).

Terza giornata

4 ottobre: Ajax-Napoli (21) e Inter-Barcellona (21).

5 ottobre: Chelsea-Milan (21) e Juventus-Maccabi Haifa (21).

Quarta giornata

11 ottobre: Maccabi Haifa-Juventus (18:45) e Milan-Chelsea (21).

12 ottobre: Napoli-Ajax (18:45) e Barcellona-Inter (21).

Quinta giornata

25 ottobre: Dinamo Zagabria-Milan (21) e Benfica-Juventus(21).

26 ottobre: Inter-Viktoria Pilzen (18:45) e Napoli-Rangers (21).

Sesta giornata

1 novembre: Liverpool-Napoli (21) e Bayern-Inter (21).

2 novembre: Milan-Salisburgo (21) e Juventus-Psg (21).