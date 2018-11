Champions, con o senza Messi è la notte delle stelle: l'Inter alla prova di maturità contro il Barcellona

06/11/2018

In Spagna scrivono di Messi e degli ottavi di finale. Di Messi perché il tema dominante in Catalogna è da giorni questo: Leo gioca o non gioca? Titolare o panchinaro? Di ottavi di finale perché per il Barcellona la qualificazione è cosa scontata, vista la classifica nel girone. Scontata, questo sia chiaro, indipendentemente dalla partita di questa sera: in caso di vittoria sarebbe addirittura tutto aritmetico e anche in caso di pareggio potrebbe esserlo lo stesso.



Eppure qualcosa di non proprio identico, però simile, si potrebbe tuttavia dire anche dell'Inter, visto che anche i nerazzurri giocano per due risultati su tre, con il successo che in caso di pareggio concomitante tra Tottenham e Psv regalerebbe il pass per la Top-16 di primavera. Ma nessuno in casa nerazzurra fa o ha fatto di questi conti. Questi verranno dopo, semmai. Quella di stasera è e deve restare la prova di maturità: così l'ha definita Spalletti e così, ripetiamo, deve essere.



La squadra che in campionato vince da sette partite senza conoscere sosta, che solo nell'ultima settima ha rifilato 8 gol alle avversarie e che nell'ultimo mese e mezzo in Italia ha subito soltanto due reti (in Europa solamente City e Liverpool hanno fatto meglio in difesa), in tutto questo periodo ha conosciuto solo una battuta d'arresto: quella, guarda caso, di due settimane fa al Camp Nou. E allora davanti ai quasi 78mila di San Siro, ecco che la notte delle stelle deve dare la risposta attesa: questa squadra può lottare contro chiunque?



Intendiamoci, lottare e non per forza vincere, ma dimostrare di potersela giocare. Questo sì! Spalletti lo farà con l'undici migliore, con 4-3-3 che ritrova Nainggolan dal primo minuto, che ha il maratoneta Brozovic in regia, i colossi Skriniar e De Vrij a proteggere Handanovic e la coppia Perisic-Politano a far compagnia in avanti a Icardi. Di là, invece, ancora non si sa se giocherà Messi. Titolare? Panchina? Oggi l'argentino ha ricevuto l'ok da parte dei medici ma resta molto più probabile la seconda ipotesi.