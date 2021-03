Atalanta, Gasperini: "Grande chance, vogliamo giocarcela al massimo col Real"

VERSO REAL-ATALANTA

"Non snatureremo il nostro modo di giocare, sarà importante l'approccio"

Dopo la sconfitta di misura nell'andata degli ottavi di Champions, l'Atalanta si prepara ad affrontare il secondo round col Real Madrid. E Gian Piero Gasperini suona la carica in vista del big match. "Abbiamo una grande chance e vogliamo giocarcela al massimo - ha spiegato il tecnico della Dea -. Sarà importante l'approccio, ma non snatureremo il nostro modo di giocare". Getty Images

"La gara di andata l'abbiamo persa, ma ora dobbiamo pensare al ritorno e siamo concentrati su questa partita - ha aggiunto Gasperini -. Dopo il ko dell'andata è tutto più difficile soprattutto per il valore dell'avversario, ma abbiamo mille motivazioni per provarci".

"La prima parte di gara sarà importante per capire gli equilibri - ha spiegato -. Per capire quanto riusciremo a contenere il Real e a fare il nostro gioco". "Di fronte abbiamo un avversario di valore e abbiamo più piani per restare il più a lungo in partita", ha continuato il tecnico dell'Atalanta.

"Peccato non giocare al Bernabeu - ha proseguito -. E' un anno che andiamo avanti così senza pubblico e siamo molto dispiaciuti perché volevamo portare i tifosi dell'Atalanta in giro per l'Europa". Infine bocca cucita sulla formazione: "Gollini o Sportiello? Non dico nulla..."