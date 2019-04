Ajax-Juve: arrestati tifosi bianconeri con manganelli e coltelli. Scontri tra tifosi Ajax e polizia TEMPO REALE Tensione nelle vicinanze e fuori dalla 'Johan Cruijff Arena' prima della sfida dell'andata dei quarti di Champions Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



10/04/2019

Tempo reale

Centoventi tifosi della Juve sono stati fermati ad Amsterdam perché "avevano oggetti non esattamente appropriati per andare in uno stadio". Ad annunciarlo il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. Il quotidiano olandese 'De Telegraaf' riferisce che i tifosi erano in possesso di fuochi d'artificio, manganelli, spray al peperoncino e coltelli e si trovavano nelle vicinanze della 'Johan Cruijff Arena'. Scontri tra tifosi della polizia e tifosi dell'Ajax all'esterno dello stadio.

SPORTMEDIASET

CALCIO

Tensione prima di Ajax-Juve Tensione prima di Ajax-Juve Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn 1 2 3 4 precedente successiva

20:08 TIFOSI JUVE FERMATI: DIGOS TORINO AD AMSTERDAM Personale della Digos della Questura di Torino è impegnato ad Amsterdam, dove decine di tifosi italiani della Juventus sono stati fermati perché in possesso di fuochi d'artificio, manganelli e spray al peperoncino nelle vicinanze della Johan Cruijff Arena. Gli agenti italiani presenti sul posto collaborano con la polizia olandese.

19:45 RESTA ALTA LA TENSIONE ALL'ESTERNO DELLO STADIO All'esterno dello stadio è ancora altissima tensione. Continuano gli scontri tra gli ultras dell'Ajax e la polizia.

19:12 SCONTRI TRA TIFOSI AJAX E POLIZIA ALL'ESTERNO DELLO STADIO Scontri tra tifosi dell'Ajax e forzse dell'ordine all'esterno della 'Johan Cruijff Arena'. Momenti di tensione con lanci di bottiglie e cariche della polizia a cavallo, che hanno usato anche idranti per disperdere i facinorosi. Il De Telegraph riferisce che anche un gruppo imprecisato di tifosi olandesi è stato arrestato circa due ore prima della partita, nel tentativo di organizzare una sorta di 'festa' all'esterno dello stadio caratterizzata da cori e lancio di fuochi d'artificio.

Amsterdam. Scontri tra polizia e ultras dell’Ajax in questo momento pic.twitter.com/gDdwsWXWqd — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) 10 aprile 2019

19:09 DE TELEGRAAF: "TIFOSI JUVE IN POSSESSO DI MANGANELLI, SPRAY E COLTELLI A riferire dell'arresto di decine di tifosi italiani della Juve ad Amsterdam è anche il quotidiano olandese 'De Telegraaf' nel sua edizione online. Il gruppo, si legge, era in possesso di fuochi d'artificio, manganelli, spray al peperoncino e un coltello e si trovava nelle vicinanze della 'Johan Cruijff Arena'. Secondo quanto riferito dai media che riportano notizie di fonte della polizia, i tifosi della Juventus sono stati arrestati e trasferiti in autobus in un centro di detenzione. Il gruppo è stato fermato nei pressi della fermate della metropolitana nei pressi della Johan Cruijff Arena, grazie anche alla collaborazione delle autorità italiane presenti nella capitale olandese e che avrebbe riconosciuto i facinorosi.

18:52 SALVINI: "120 TIFOSI JUVENTINI FERMATI AD AMSTERDAM" Centoventi tifosi juventini sono stati fermati ad Amsterdam perché "avevano oggetti non esattamente appropriati per andare in uno stadio". E' quanto ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook chiedendo ai tifosi che si trovano nella capitale olandese per seguire l'incontro tra Ajax e Juve di "tenere la testa sulle spalle". "Il calcio è bello, lo sport è bello - ha aggiunto - però a mani pulite a volto pulito senza far casino, mi raccomando".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X