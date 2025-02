Champions: rifinitura Juve, Cambiaso è ancora assente

La Juventus sta ultimando i preparativi in vista della gara d'andata dei play-off di Champions contro il Psv Eindhoven, in programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta sta svolgendo la rifinitura alla Continassa, oltre ai lungodegenti Cabal, Bremer e Milik non si è visto nemmeno Cambiaso, ancora ai box per i problemi alla caviglia. Per la sfida di domani sera mancherà anche Kalulu, alle prese con un infortunio muscolare.