CHAMPIONS, RECORD D'INCASSO PER JUVE-ATLETICO

12/03/2019

In occasione di Juve-Atletico di questa sera, match di ritorno degli ottavi di Champions League, sono attesi 41.500, per il record d'incasso dell'Allianz Stadium: 5 milioni e mezzo di euro, superiore a quello di Juventus-Manchester United del 7 novembre 2018, poco più di 4 milioni di euro. Non c'è il sold-out per via dei 500 biglietti invenduti nel settore dell'Atletico.