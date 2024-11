Champions League: lo Sporting travolge il City, Liverpool show

LIVERPOOL-LEVERKUSEN 4-0

Il Liverpool si conferma davanti a tutti in classifica (in attesa dell'Aston Villa) grazie allo spettacolare 4-0 sul Leverkusen, anche se nel primo tempo i Reds tremano proprio a pochi secondi dall'intervallo per il gol annullato a Frimpong per fallo di mano. Allo scoccare dell'ora di gioco, Slot passa in vantaggio: splendido filtrante dietro la linea difensiva di Jones, Diaz controlla e supera Hradecky con un morbido pallonetto. E quattro minuti dopo arriva il raddoppio, stavolta con Gakpo che insacca di testa su cross dalla destra di Salah, con l'arbitro che annulla e il Var che, invece, sancisce il 2-0. A partita chiusa, il Liverpool ne approfitta per dilagare, con Luis Diaz che tra l'83' e il 92' segna altri due gol, firmando tripletta personale e 4-0 finale. I campioni di Germania restano a 7 punti.