Champions, Juve: Pirlo ritrova Buffon. Ancora fuori Chiellini e Demiral

Tutto come previsto: Chiellini e Demiral, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni muscolari, saltano la trasferta di Barcellona in Champions. L'allenamento di rifinitura alla vigilia del match di Champions in Catalogna riconsegna invece Gigi Buffon a Pirlo: il portiere è infatti tornato a lavorare sul campo insieme a Szczesny e Pinsoglio. Nessuna novità eclatante dunque, per una squadra che in ogni caso pare già fatta, per lo meno in attacco dove al fianco di CR7, che dopo nove anni torna ad incrociare Messi in un match europeo, ci sarà Morata, assente invece nel derby col Torino perchè squalificato. Panchina dunque per Dybala, ancora opaco nella sfida di sabato contro i granata.