Subito sfide show per le squadre italiane nei sedicesimi di finale della Champions League femminile. Il sorteggio effettuato a Nyon ha stabilito che la Juventus campione d'Italia dovrà vedersela con il Barcellona (le blaugrana hanno chiuso la Liga al secondo posto), mentre la Fiorentina avrà come avversario l'Arsenal campione d'Inghilterra. Le gare sono in programma l'11 e il 12 settembre, il ritorno il 25 e il 26: le bianconere esordiranno in casa, per le viola si comincia con la trasferta in Inghilterra.