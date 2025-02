Cena Roma Club Montecitorio, Cento: "Tornare presto ai vertici"

All'indomani dell'ennesimo successo giallorosso, in un clima di ritrovato entusiasmo e ottimismo per il futuro, oltre trecento iscritti, tra cui diversi parlamentari e consiglieri comunali, si sono riuniti al tradizionale evento conviviale organizzato da tre club dell'Airc, il Roma Club Montecitorio, il Roma Club Campidoglio e Roma club Palazzo Chigi, questa sera a Roma presso hotel Pineta Palace. Ospiti d'onore alcuni dirigenti della As Roma, e soprattutto il Capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. "Con i risultati e grazie al Mister Ranieri - ha osservato il Presidente del Roma Club Montecitorio, Paolo Cento - sta tornando l'entusiasmo. I tifosi della Roma sono i veri motori di questa passione e ora ci attendiamo una parte finale della stagione ricca di soddisfazioni. Alla Società - ha sottolineato Cento - chiediamo di programmare il futuro per riportare la squadra della Capitale ai vertici del calcio nazionale e internazionale". Quindi Lorenzo Vitale, chief administrative officer della As Roma, ha portato il saluto della proprietà: "La Roma è questa, quella dei tifosi che ci seguono nel bene e nel male". Concetto, quello della forte vicinanza tra squadra e tifo, ribadito anche dai due calciatori presenti alla serata. "Abbiamo passato momenti difficili ma noi - ha detto Lorenzo Pellegrini - ci abbiamo sempre creduto. Sappiate che la vostra sofferenza è stata la nostra sofferenza". Anche Gianluca Mancini ha reso omaggio alla passione di chi ama questi colori: "Fatemi ricordare tutto il gruppo della squadra. Siamo tutti contenti che anche Cristante ieri abbia segnato. Noi lo diciamo sempre a chi arriva qua: la As Roma e i suoi tifosi sono speciali".