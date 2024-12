Antonio Cassano a Viva el Futbol critica duramente Simone Inzaghi: "In Leverkusen-Inter c'è stata una grande differenza, ed è una mia opinione: in panchina c'è un fenomeno nel Leverkusen mentre c'è una pippa nell'Inter. Anzi non è una pippa, non è buono, non mi piace. Ha perso due scudetti, in Italia sembra giochi bene poi va in Champions e prende rumbe: l'anno scorso è uscito con una squadra meno forte della sua".