Caso scommesse, l'accusa a Zaniolo: indagato per esercizio abusivo di scommessa

CASO SCOMMESSE

Questo il reato contestato dalla Procura di Torino nell'indagine che coinvolge anche Fagioli e Tonali. Sequestrati i cellulari, si cercano risposte nelle chat

© Getty Images Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Questo è il reato che la Procura di Torino contesta all'ex calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, finito nel registro degli indagati assieme a Fagioli e Tonali nell'indagine sul calcio scommesse. La fattispecie contestata è quella prevista all'art 4 della legge 401 del 1989. Nella giornata del 12 ottobre gli inquirenti hanno proceduto al sequestro dei telefoni cellulari che verranno ora analizzati e in particolare si passeranno al setaccio le chat.

La Procura sospetta che dietro i siti illegali citati operi la criminalità organizzata e la stessa non ha mai escluso la possibilità che dalle indagini possano uscire i nomi di altri calciatori coinvolti, almeno una decina secondo le prime indiscrezioni. Nella ricerca di indizi e prove saranno fondamentali le chat che verranno scandagliate nei tablet e cellulari sequestrati sia a Tonali che a Zaniolo.

LA VERSIONE DI ZANIOLO: BLACKJACK SU UN SITO

Nicolò Zaniolo è tornato in Inghilterra dopo essere stato interrogato circa il proprio coinvolgimento in attività di scommesse illegali. L'ex Roma avrebbe ammesso di aver fatto puntate su alcuni portali non autorizzati, negando però di averlo fatto sul calcio.

Nella sua versione dei fatti Zaniolo ha parlato di puntate a blackjack su un portale che non sapeva essere illegale. Nessuna scommessa sul calcio, tantomeno sulla Roma.