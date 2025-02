Caso Rubiales: avvocato Hermoso su bacio, siamo di fronte a una sottomissione

"Non si tratta di consenso, si tratta di una sottomissione". Lo ha detto l'avvocato della calciatrice Jennifer Hermoso, Angel Chavarría, davanti al giudice, chiedendo la condanna dell'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales per aver dato un bacio alla giocatrice durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile del 2023. Il legale, riferisce la stampa spagnola, ha affermato che Rubiales non avrebbe mai dovuto dare un bacio alla calciatrice, e neanche chiederle il consenso per baciarla considerando il suo ruolo di superiorità gerarchica rispetto a Hermoso. Il bacio "supera i limiti legali ed è un attentato alla libertà sessuale" dell'atleta, ha detto il legale citato da Rtve. Chavarría ha anche sostenuto le accuse di coercizione contro Rubiales e contro Jorge Vilda, Albert Luque e Ruben Rivera, affermando che "tutta la struttura" della Federcalcio spagnola "era stata messa in moto" nelle "riunioni di crisi" che si sono tenute "per salvare" Rubiales dallo scandalo.