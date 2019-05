United, addio Champions | Passo falso dell'Arsenal | Higuain trascina il Chelsea al terzo posto

05/05/2019

CHELSEA-WATFORD 3-0

Missione compiuta per il Chelsea, che vince contro il Watford e vola al terzo posto, scavalcando il Tottenham e conquistando aritmeticamente il pass CHampions. Allo Stamford Bridge Sarri sceglie i titolari per raggiungere i tre punti che sarebbero fondamentali per la corsa alla Champions League. Dentro quindi Higuain e Hazard, in panchina a Francoforte nella semifinale di andata di Europa League. Il primo tempo è tuttavia di grande sofferenza per i Blues, che faticano a macinare gioco contro una squadra in posizione tranquilla di classifica, ben messa in campo da Gracia. Hazard predica nel deserto, Higuain è poco servito e Pedro aiuta poco in fase offensiva. L'occasione migliore dei primi 45' arriva infatti per gli ospiti, con Kepa che deve compiere un grande intervento su Deeney. Per Sarri la notizia peggiore è non tanto il risultato di 0-0, quanto l'infortunio muscolare a Kanté, uscito dopo dieci minuti: la sua presenza nel ritorno contro l'Eintracht è in forte dubbio.



Nella ripresa il Chelsea innesta le marce alte e aziona l'ascensore. Arriva infatti su colpo di testa l'-uno-due che decide la partita. È sempre Hazard a imbastire la manovra: il piede del belga invita a nozze prima Loftus-Cheek (48'), poi David Luiz (51'), che con stacchi imperiosi battono Foster. E Stamford Bridge, con il terzo posto a portata di mano, finalmente alza il volume. Prova a silenziarlo Deulofeu, ma il tentativo dell'ex Milan non è preciso. Il Chelsea, forte del 2-0, si trova la partita in discesa e sfruttando l'inerzia cerca ripetutamente il 3-0. Ci va vicino con Pedro e Loftus-Cheek, che concludono una splendida azione corale, e poi con Higuain, ben imbeccato da Jorginho. Foster è bravo a murare il bolide del numero 9. Il Pipita si vendica al 75': il suo taglio è premiato da Pedro, Higuain conclude con un morbidissimo scavetto e trova l'angolino per il 3-0. Poco dopo, esce tra gli applausi dello Stamford Bridge. C'è una finale di Europa League da conquistare. E c'è un terzo posto da difendere, in casa del Leicester.



HUDDERSFIELD-MANCHESTER UNITED 1-1

I Red Devils devono per forza vincere se vogliono continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League. L'impegno in calendario è di quelli agevoli: l'Huddersfield è già retrocesso e viene da otto sconfitte consecutive. In totale, i Terriers hanno perso in 21 delle ultime 23 gare di Premier League. I primi 25 minuti sono tutti di marca United, che vanno vicini al gol con Lindelof e possono contare su un Sanchez ispirato. La rete arriva dopo otto minuti: la bella combinazione tra Mata, Sanchez e Rashford, unita a una deviazione della difesa dei Terriers, libera al tiro McTominay, che con il sinistro trova l'1-0. Grave però la responsabilità di Lössl, che riesce a deviare solo con il ginocchio un pallone che è decisamente centrale. Lo United legittima il vantaggio anche con la traversa di Pogba su cross di Mata. Nel complesso, lo 0-1 può star stretto alla banda Solskjaer.



Nella ripresa i Red Devils entrano in campo meno aggressivi, e l'Huddersfield soffre di meno. Niente che possa far pensare a un pareggio. Eppure al 60' accade l'impensabile. Lo United batte un corner, Lössl blocca e rinvia, lanciando il contropiede. Sul pallone ci sarebbe Shaw, ma il terzino liscia clamorosamente e apre un'autostrada per Mbenza, che fulmina De Gea e trova l'1-1. A niente vale il forcing finale del Manchester: Jones non capitalizza una punizione di Young, Rashford e Chong trovano pronto Lössl. L'occasione del 2-1 arriva a Pogba, ma il francese ha un conto aperto con la sorte, e il suo interno trova per la seconda volta la traversa. Gli otto minuti di recupero (se ne sono persi cinque per la rottura dell'asta di una bandierina) non regalano ai Red Devils il gol della speranza. Solskjaer si dovrà accontentare dell'Europa League. Chissà se lo faranno anche i giocatori.



ARSENAL-BRIGHTON 1-1

Subito una fiammata offensiva per i Gunners al 2’, con una conclusione di prima intenzione di Mkhitaryan; il destro incrociato dell’armeno colpisce in pieno il palo alla destra di un battuto Ryan, poi Ozil sul possibile tap-in viene pescato in fuorigioco. Al 9’ Stephens sgambetta Monreal appena entrato in area avversaria e l’arbitro, dopo averci pensato un attimo, concede il rigore all’Arsenal: Aubameyang spiazza il portiere a fil di palo con un destro preciso e potente per il vantaggio dei padroni di casa. Il Brighton prova a sorprendere Leno con una punizione di Gross, ma il centrocampista dei Seagulls prende in pieno il muro della barriera, per l’esattezza la spalla di Papastathopoulos. Alla mezz’ora March prova il tiro sul primo palo ma viene chiuso bene in calcio d’angolo da Lichtsteiner. Leno esce a vuoto su un tiro-cross non particolarmente irresistibile di Bissouma, ma poi si riscatta subito dopo bloccando sulla linea un insidioso colpo di testa di Murray. Sul fronte opposto Ryan è bravissimo a negare la rete del 2-0 sul finire del primo tempo: prima su un tuffo di Mustafi e poi sul sinistro radente di Aubameyang. A inizio ripresa Leno ferma in due tempi il potente tiro in scivolata di March. Al 60’ Xhaka commette una clamorosa ingenuità facendosi saltare da March e poi stendendolo in area; Murray sigla l’1-1 dal dischetto. Emery compie tre sostituzioni contemporaneamente: Kolasinac, Iwobi e Guendouzi rilevano rispettivamente Lichtsteiner, Xhaka e Mkhitaryan. Aubameyang sfiora il 2-1 da due passi calciando con una specie di mossa da arti marziali, ma il pallone è largo. Ci prova al 90’ anche Lacazette in girata, ma Ryan non si fa sorprendere. L’Arsenal è quasi matematicamente fuori dalla zona Champions League. Per sperare di rientrarci nella prossima stagione, i Gunners devono ora concentrarsi sul Valencia per percorrere la strada che porta alla finale di Europa League di Baku.