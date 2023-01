Supersfida in Arabia: è già Cristiano Ronaldo contro Messi

"Ciao, sono Marcelo Gallardo e voglio dirvi che il 19 gennaio dirigerò il Riyadh Season che sarà formato da giocatori dell'Al Hilal e l'Al Nassr contro il Paris St. Germain. Ci vediamo presto lì". Così l'ex tecnico del River Plate ha annunciato, con un breve video, l'amichevole che si svolgerà in Arabia Saudita e che, a suo dire, dovrebbe vedere di fronte Cristiano Ronaldo e Messi per la prima volta da dopo i Mondiali in Qatar e da quando CR7 si è trasferito nella lega saudita. Dove però non può ancora giocare per problemi di tesseramento (in via di soluzione, ma non in tempo per farlo giocare domani contro l'Al Ta-ee).