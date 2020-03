Spagna, anche la Liga pensa allo stop: si decide in 24 ore. Rinviata finale Coppa del re

Anche in Spagna si pensa a una sospensione totale del campionato. Come una sorta di effetto domino sull'onda di quello che è avvenuto in Italia, gli altri campionati europei stanno prendendo misure sempre più restrittive per gli eventi sportivi come contrasto all'epidemia di Covid-19 e ora c'è l'ipotesi che anche la Liga si fermi, come ha fatto la Serie A. Per giovedì è prevista una riunione di emergenza tra la RFEF (la Federcalcio spagnola), i vertici della Liga e l'AFE (l'Assocalciatori): al centro della discussione ci sarà l'ipotesi di bloccare tutto per le prossime due giornate, per poi riprendere il campionato il 5 aprile, dopo la pausa nazionali.

RINVIATA FINALE COPPA DEL RE

Anche la finale di Coppa del Re e' stata rinviata causa emergenza coronavirus. Il match era in programma il 18 aprile. La decisione è stata presa dal presidente della Federcalcio spagnola dopo l'incontro con i presidenti di Real Sociedad e Athletic Bilbao. Tra le ipotesi al momento la più probabile è recuperare sabato 30 maggio, una settimana dopo la fine del campionato.