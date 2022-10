Real Madrid solo terzo: Kross e Casillas ironizzano sul premio al City

LA POLEMICA

Il centrocampista e l'ex portiere polemizzano: "È uno scherzo..."

© Getty Images Pallone d'Oro con effetti speciali. Il Real Madrid è stato battuto da Manchester City e Liverpool nella speciale classifica di miglior club dell'anno e in Spagna è già scoppiata la polemica. I primi a ironizzare sono stati Toni Kross e Iker Casillas che hanno lanciato frecciatine sui social: "È uno scherzo...".

È vero che c'è stata la vittoria del Pallone d'Oro di Benzema e il premio Yashin a Courtois che si è laureato miglior portiere, ma il terzo posto ha comunque lasciato i Blancos con l'amaro in bocca. La stagione per il Real è stata infatti ricca di successi e soprattutto dopo la vittoria della Champions League, la squadra di Ancelotti era stata data da tutti come favorita. Lo sgomento è stato forte all'interno del club, con il centrocampista tedesco Toni Kross che, subito dopo la premiazione, su Twitter ha postato con evidente ironia: "Terzo miglior team in 2021/22, Real Madrid sei felice?". Lo stesso fastidio che ha manifestato anche l'ex portiere dei Blancos Iker Casillas che, sempre su Twitter, ha scritto: "Congratulazioni Real Madrid per il terzo posto! Che scherzo di premio!".

Hanno mostrato tutta la loro tristezza anche i tifosi del Real, costretti ad assistere a una premiazione discutibile: lo scorso anno, infatti, il Manchester City in Champions League era arrivato solo in semifinale, battuto proprio dai Merengues. Ma evidentemente questo non è bastato e il direttore generale Ferran Soriano, accompagnato da altri esponenti del club inglese, si è alzato trionfante (e forse incredulo) per ritirare il premio durante la cerimonia.