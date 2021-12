Real, problema muscolare per Benzema: a forte rischio per l'Inter

L'INFORTUNIO

Lesione alla coscia sinistra nel match contro la Real Sociedad

Karim Benzema a forte rischio per l'Inter. L'attaccante del Real Madrid è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 17' del match con la Real Sociedad dopo una corsa senza pallone per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il francese, 12 gol e 7 assist in stagione, si perderà quasi certamente anche il derby di domenica prossima con l'Atletico Madrid. Una brutta tegola per Ancelotti, che dovrebbe sostituirlo nelle prossime gare con Jovic. Getty Images

Una brutta tegola per Ancelotti, che dovrà probabilmente chiudere il 2021 senza il suo uomo più in forma, l'unico insostituibile dell'intera rosa. Fino ad oggi Benzema ha sempre giocato, sia con i merengues (18 gare su 19 da titolare) che con la nazionale francese. Domani gli accertamenti del caso, ma un suo recupero per martedì appare davvero improbabile.