Real Madrid, accordo faraonico per il nuovo Bernabéu

20/11/2018

Ha collaborato con le due storiche rivali dei blancos: con il Barcellona per il nuovo Camp Nou e all'Atletico Madrid ha fatto un consulto per il Wanda Metropolitano. Anche in Inghilterra ha offerto i propri servizi al Tottenham e al Manchester City, rispettivamente per il nuovo White Hart Lane che dovrebbe essere completato in primavera e per il servizio di ospitalità dell'Etihad Stadium. Ma i fiori all'occhiello della Legends sono negli Stati Uniti e si tratta di due autentici templi dello sport americano: lo Yankee Stadium di New York per i leggendari NY Yankees e l'AT&T Stadium, cioè la casa dei Dallas Cowboys, la più gloriosa squadra di football.



Il Real Madrid vuole iniziare subito i lavori, già nei primi mesi del 2019, in modo da poter attuare il suo business plan che prevede un incasso di 323 milioni di euro annui (150 in più rispetto all'ultima stagione) e poter accorciare notevolmente i tempi di ripagamento del mutuo: in pratica in soli due anni coprirebbe l'investimento.