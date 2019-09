Psg, per Icardi prove di esultanza

LIGUE 1

Mauro Icardi cambia maglia, ma non il modo di esultare. Mani dietro alle orecchie e sorriso, quasi a voler raccogliere le ovazioni. No, ancora l'argentino non ha segnato. Non è nemmeno sceso in campo, eppure si allena ad esultare. Si tratta della registrazione della gif animata che il Psg utilizzerà sui social in occasione delle reti dell'attaccante, che potrebbe debuttare già sabato contro lo Strasburgo. Icardi Psg, prove di esultanza

Potrebbe mancare davvero poco per rivedere Icardi in campo. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'argentino sabato non partirà titolare perché ancora fuori forma dopo l'estate travagliata che lo ha visto protagonista del mercato, ma dovrebbe comunque entrare a partita in corso. Nel frattempo l'ex capitano interista si allena ad esultare di fronte alla telecamera, con alle spalle uno sfondo verde. Tutto pronto per creare la gif animata dell'attaccante classe 1993. Ora mancano solo i gol.