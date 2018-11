Psg in ansia per Neymar e Mbappé: doppio infortunio con le nazionali

20/11/2018

Arrivano dunque pessime notizie per il Psg da Milton Keynes (Inghilterra) e Parigi, dove sono impegnati in amichevole rispettivamente il Brasile contro il Camerun e la Francia contro l'Uruguay. Neymar si è fermato dopo soli 8' di gioco in seguito a uno scatto: si è toccato l'inguine destro quindi ha chiesto il cambio, lasciando spazio a Richarlison. Mbappé invece ha subito un infortunio alla spalla dopo un contrasto con il portiere avversario Campana in uscita. Mbappé è volato a terra, battendo male la spalla e finendo anzitempo negli spogliatoi: al suo posto è entrato Thauvin al 36'. Ansia per il Psg, atteso dalle sfide contro il Tolosa, in Ligue 1, e soprattutto contro il Liverpool, decisiva ai fini della qualificazione per gli ottavi di Champions League. Il girone C vede Napoli e Liverpool a quota 6 e i parigini a 5.