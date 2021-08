Premier, Son condanna Guardiola, falsa partenza City col Tottenham

INGHILTERRA

I campioni in carica d’Inghilterra perdono all’esordio 1-0 in casa del club londinese, vittoria per il West Ham sul Newcastle

Si conclude con la sconfitta del Manchester City la prima giornata della Premier League 2021/2022. Attesi dalla trasferta in casa del Tottenham (senza Kane, in vista di cessione ai Citizens), gli uomini di Guardiola cadono 1-0 dopo la rete di Son, che regala a Espirito Santo un esordio da ricordare sulla panchina del club di Londra. Altra battuta d’arresto per i campioni d’Inghilterra dopo il ko nel Community Shield. Nell’altra partita di giornata, poker del West Ham a Newcastle: 4-2.

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 1-0

Prosegue il periodo negativo del Manchester City di Guardiola: dopo la sconfitta nel Community Shield una settimana fa contro il Leicester, i campioni in carica d’Inghilterra perdono anche nella prima giornata della Premier League 2021/2022. Esordio molto difficile contro il Tottenham fuori casa, che pur privo di Harry Kane riesce a imporsi 1-0 con rete del solito Son al 55’. Male il City, con Grealish che delude nella sua prima partita in maglia celeste dopo il trasferimento da 117 milioni dall’Aston Villa. Il Tottenham dal canto suo porta a casa tre punti già importantissimi e festeggia con un successo di prestigio la prima panchina di Nuno Espirito Santo alla guida del club del nord di Londra.



NEWCASTLE-WEST HAM 2-4

Bella vittoria esterna per il West Ham nella prima di campionato. Gli Hammers calano il poker in casa del Newcastle ribaltando il risultato nella ripresa. Il primo tempo si conclude infatti 2-1 a favore dei padroni di casa che vanno in rete con Wilson e Murphy rispettivamente al 5’ e al 40’, in mezzo il momentaneo pareggio di Cresswell al 18’. Ma gli uomini di Moyes escono dagli spogliatoi agguerriti e nei primi ventuno minuti ipotecano il match: è Benrahma a siglare il 2-2 al 53’, poi ci pensa Souceck al 63’ a portare avanti i suoi ribattendo in porta un rigore sbagliato da Antonio. L’attaccante rimedia però appena tre minuti dopo quando firma il quarto gol, raggiungendo così una leggenda come Paolo Di Canio a 47 reti in Premier League con la maglia del club londinese.