Premier League: van Dijk riporta la vittoria al Liverpool, a un passo dal titolo. Pari Chelsea, ko Tottenham

Annunciato il rinnovo di Salah nel corso della settimana, il Liverpool torna in campo ad Anfield con la possibilità di approfittare di un altro rallentamento dell’Arsenal (1-1 ieri col Brentford) e avvicinarsi concretamente alla vittoria del titolo. Proprio l’egiziano regala spettacolo davanti al proprio pubblico e al 19’ dona a Luis Diaz un pallone che il compagno deve solo trasformare in gol: Salah sale così a quota 18 assist in campionato, festeggiando al meglio la sua permanenza nel Merseyside. Il West Ham incassa e prova subito a rispondere con Kudus al 22’: il ghanese cerca di sorprendere Alisson con un pallonetto, ma le dita del brasiliano riescono a deviare il tiro sulla traversa. Nell’area opposta è invece Areola a fermare Mac Allister. Ambo le squadre si affrontano a viso aperto e la partita è quindi molto bella: la ripresa si apre con la traversa colpita dalla punizione di Mac Allister. Alisson si supera invece su Bowen e Kudus, ma non può nulla all’86’ sul pasticcio commesso da Van Dijk e Robertson: ne esce un autogol che vale l’1-1 per il West Ham. Il Liverpool si riversa allora in attacco e colpisce un’altra traversa con Luis Dias, prima di vincere 2-1 all’89’ grazie al colpo di testa di Van Dijk: l’olandese si fa così perdonare l’errore precedente. In pieno recupero, un’altra traversa nega invece il pareggio a Füllkrug. I Reds salgono quindi a 76 punti, allungando a +13 sull’Arsenal: Slot il prossimo weekend potrebbe vincere la sua prima Premier League. Fermo a 35 punti rimane invece il West Ham, con Potter che può essere comunque contento della prestazione della sua squadra.