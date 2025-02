Premier League: il Palace sorpassa lo United, torna a vincere il Tottenham

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE 0-2

Divisi da due sole lunghezze in classifica, Manchester United e Crystal Palace si affrontano a Old Trafford, dove prima del calcio d’inizio viene tributato un commosso ricordo alle vittime dell’incidente aereo che il 6 febbraio 1958 coinvolse i Busby Babes a Monaco di Baviera. Una tradizione annuale per i Red Devils, bravi poi a rendersi subito pericolosi al 7’ con Mainoo: l’inglese prova a sorprendere l’ex di giornata Dean Henderson con un tiro dal limite dell’area, colpendo il palo. Il primo tempo mostra un confronto aperto tra le due formazioni, nessuna delle quali trova però il guizzo giusto per stappare il match: all’intervallo regge infatti lo 0-0. Risultato che cambia però al 64’, quando a passare avanti è il Palace con Mateta: il francese si conferma in un momento di forma strepitoso. Senza centravanti da inizio gara, Amorim decide di inserire allora sia Zirkzee che Højlund al 70’, ma perde poi Lisandro Martinez per quello che sembra un grave infortunio: il difensore argentino esce in barella e in lacrime all’82’. A tornare a colpire sono allora di nuovo le Eagles a una manciata di secondi dal novantesimo, ancora con Mateta: per il francese sono sei gol nelle ultime cinque partite. Il Crystal Palace centra così la sua quinta vittoria nelle ultime sei trasferte e si porta a 30 punti, scavalcando in classifica proprio lo United. I Diavoli Rossi restano infatti fermi a 29.