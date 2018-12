Premier League: Sarri batte Ranieri ed è terzo. Poker Arsenal contro il Tottenham. Derby al Liverpool al 96' Il Chelsea batte 2-0 il Fulham. Aubameyang (2), Lacazette e Torreira in gol nel 4-2 agli Spurs. Klopp esulta a tempo scaduto: 1-0 all'Everton Facebook

02/12/2018

Va al Chelsea di Sarri il derby italiano contro il Fulham di Ranieri. Nel lunch match di Premier League i Blues hanno battuto 2-0 i Cottagers prendendosi il terzo posto in classifica con le reti di Pedro (4') e Loftus-Cheek (82'). Sorpassato il Tottenham sconfitto 4-2 dall'Arsenal all'Emirates. Dier e Kane dopo Aubameyang nel primo tempo, ma nella ripresa i Gunners calano il poker. Il Liverpool batte l'Everton 1-0 con il gol di Origi al 96'.

CHELSEA-FULHAM 2-0 Una bella sfida a Stamford Bridge, più tattica che spettacolare. Il 2-0 premia il Chelsea di Sarri che consolida il piazzamento Champions con un gol per tempo, ma la vittoria è arrivata non senza attraversare delle difficoltà. Merito del Fulham di Ranieri, sempre sul fondo della classifica, ma sempre presente e propositivo in campo nel cercare la ripartenza e la pressione coi tempi giusti. Una strategia rovinata dall'errore iniziare che ha messo in discesa il match per i Blues: al 4' Kante recupera un pallone sulla trequarti avversaria, spaccando in due la difesa dei Cottagers e consegnando il pallone del vantaggio a Pedro. Sopra di un gol la gara è scivolata via con il Chelsea a controllare le operazioni, ma senza trovare il varco giusto fino all'82' quando una giocata di Hazard ha liberato al tiro dal limite Loftus-Cheek per la rete del definitivo 2-0. Segnali positivi per entrambi gli allenatori: per Sarri, che ritrova il successo dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due partite; e per Ranieri, che seppur sconfitto e ultimo in classifica, può raccogliere segnali positivi dalla prestazione dei suoi.

ARSENAL-TOTTENHAM 4-2 Vittoria importante per l'Arsenal nel derby più sentito di Londra in una partita ricca di emozioni. Contro il Tottenham di Pochettino, reduce dal successo in Champions contro l'Inter, i Gunners si sono imposti 4-2 prima subendo la rimonta degli Spurs nel primo tempo e poi dilagando nella ripresa, acciuffando i rivali al quarto posto in classifica a quota 30 punti. Vantaggio al 10' firmato da Aubameyang, freddo nel trasformare un calcio di rigore per fallo di mano ingenuo di Vertonghen in area. Nel giro di tre minuti però il Tottenham ha saputo ribaltare il match pareggiando con Dier sugli sviluppi di un calcio piazzato calciato da Eriksen su cui Leno non è stato impeccabile, e poi firmando il sorpasso su rigore con Kane per il fallo (dubbio) di Holding su Son.



Nella ripresa però la musica è cambiata anche grazie ai cambi operati all'intervallo da Emery che ha inserito Lacazette e Ramsey al posto di Iwobi e Mkhitaryan, prendendo il possesso della trequarti avversaria. Un predominio tattico che ha schiacciato il Tottenham nella propria metà campo anche se, paradossalmente, la rete del momentaneo 2-2 di Aubameyang è arrivata a conclusione di una ripartenza impostata da Bellerin e rifinita al limite da Ramsey per il grande gol all'angolio del centravanti. Con la parità ristabilità la maggior freschezza dell'Arsenal ha fatto la differenza: dopo il pallone salvato sulla linea da Dier e l'incrocio dei pali sfiorato da Torreira, l'episodio giusto è capitato a Lacazette su un erroraccio di Foyth a metà campo: l'attaccante francese scivolando ha colpito Dier imprimendo al pallone una parabola imprendibile che si è infilata alle spalle di Lloris con l'aiuto del palo per il 3-2 al 75'. Giusto due minuti prima del poker firmato da Torreira, bravo a saltare in velocità Dier e battere il portiere avversario in diagonale. Nel finale espulso Vertonghen.

LIVERPOOL-EVERTON 1-0 All'ultimo respiro e con l'uomo forse meno atteso: il Liverpool fa suo il Merseyside derby battendo 1-0 l'Everton ad Anfield con una giocata rocambolesca al 96'. Decisivo Origi, lesto a battere Pickford da pochi passi dopo la traversa di qualche minuto prima, ma è proprio il portiere della nazionale inglese ad avere sulla coscienza la sconfitta dei suoi. Sugli sviluppi di una punizione da centrocampo, il pallone calciato da Van Dijk era diretto verso il fondo e l'estremo difensore, invece di accompagnarlo fuori o al massimo in calcio d'angolo, lo ha toccato maldestramente facendolo rimbalzare due volte sulla traversa; la sfera è poi rotolata in campo dove ad attenderla c'era proprio il centravanti belga. Una vittoria che permette ai Reds di restare in scia al Manchester City a -2 in classifica.

