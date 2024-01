Premier League: riecco lo spettacolare Arsenal, 5-0 al Crystal Palace

INGHILTERRA

All'Emirates decidono la doppietta di Martinelli, l'autorete di Henderson e i gol di Gabriel e Trossard: Gunners a -2 dal Liverpool

Dopo tre turni, l'Arsenal torna alla vittoria in Premier League: all'Emirates, i Gunners travolgono 5-0 il Crystal Palace e si portano momentaneamente a -2 dal Liverpool primo in classifica. Il gol di Gabriel (11') e l'autorete di Henderson (37'), arrivati entrambi su calcio d'angolo, regalano ad Arteta il 2-0 a fine primo tempo, poi nella ripresa Trossard (59') e la doppietta di Martinelli (94' e 95') chiudono i giochi.

L'Arsenal batte 5-0 il Crystal Palace e torna a sorridere in Premier League nel segno dei Gabriel: il difensore apre i giochi e propizia l'autorete di Henderson, l'ex City Jesus è assistman in occasione del terzo gol e, infine, Martinelli fa doppietta nel recupero. Ad aprire le marcature all'Emirates è il centrale, che sblocca la sfida all'11' con una poderosa incornata su calcio d'angolo. Lo scenario si ripete al 37': corner battuto da Saka, Gabriel la rimette al centro e causa l'autorete di testa di Henderson, che nell'occasione viene ostacolato da White. Da qui le proteste degli ospiti, ma è tutto regolare: 2-0 all'intervallo. Gli uomini di Arteta non impiegano tanto a chiudere i giochi, visto che al 59' Trossard finalizza il contropiede orchestrato da Raya nel rilancio con le mani e da Gabriel Jesus con l'assist.

A match archiviato, Arteta inserisce Martinelli che, con due reti identiche su assist prima di Nketiah e poi di Jorginho, trova per due volte l'angolino basso e fissa, tra il 94' e il 95', il risultato sul definitivo 5-0. Dopo tre turni in cui non avevano vinto e raccolto soltanto un punto, i londinesi riconquistano il successo e si portano momentaneamente a -2 dal Liverpool primo in classifica. Resta a quota 21, invece, il Crystal Palace.