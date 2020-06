Premier League: ok ai 5 cambi, in panchina 9 giocatori

Via libera in Premier League alle cinque sostituzioni alla ripresa del campionato prevista per il 17 giugno dopo lo stop per il coronavirus. I cambi saranno effettuati in tre pause distinte. I club hanno anche deciso di aumentare temporaneamente il numero di sostituti in panchina da sette a nove. "Per il resto della stagione 2019-2020 il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita sarà aumentato da 3 a 5", si legge in una nota.