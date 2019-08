Premier League: Manchester City travolgente nell'esordio, West Ham battuto 5-0

Il Liverpool chiama, il Manchester City risponde. Al London Stadium il West Ham è battuto 5-0: Gabriel Jesus apre le marcature al 25', Sterling raddoppia al 51'. Il Var annulla per la prima volta un gol in Premier League, negando a Gabriel Jesus il 3-0. Tris che arriva con Sterling (75'): decisiva la moviola, che convalida la rete. Poker di Agüero su rigore all'86', con il Var che fa ripetere l'esecuzione. Ancora Sterling (92') chiude il punteggio. Man City subito a valanga: 5-0 al West Ham Getty Images

Se il Liverpool inizia con un poker, i campioni d'Inghilterra partono con una cinquina. Dopo 15 minuti di studio, Mahrez mette paura due volte a Fabianski e fa partire l'azione del vantaggio. L'algerino premia la sovrapposizione di Walker, che sembra andare in motorino rispetto a Cresswell. L'ultimo tocco sul cross del terzino è di Gabriel Jesus: il brasiliano buca Fabianski e al 25' il City ha già risposto al Liverpool di Klopp. A differenza dei Reds, che contro il Norwich si sono fermati solo al quarto gol, il Manchester si siede e respira. Il West Ham, però, non crea pericoli: Haller, nuovo acquisto dall'Eintracht Francoforte, tocca pochissimi palloni, Lanzini e Felipe Anderson sono fantasmi.

Così il City torna a fare la gara, De Bruyne combina con il nuovo capitano David Silva e costringe Fabianski alla parata. Prove generali per il raddoppio, che arriva al 51': strappo del belga in contropiede, assist per Sterling e pallone tra le gambe del portiere polacco. Con facilità irrisoria ci sarebbe spazio anche per il tris di Gabriel Jesus a coronamento di un'azione da calcetto, ma il Var annulla per la prima volta un gol in Premier League, per la gioia del London Stadium. Che per poco non esulta ancora: Diop anticipa Ederson, ma il suo colpo di testa finisce alto. Pellegrini, che aveva già mandato in campo Fornals, tenta il tutto per tutto e inserisce Chicharito al posto di Felipe Anderson (fuori per infortunio muscolare), ma Ederson chiude la porta sia al messicano che a Lanzini. Interventi decisivi perché al 75' arriva il tris di Sterling, imbeccato da una palla morbida fantastica di Mahrez. Stavolta il Var convalida. Nel finale arrivano anche le reti di Agüero su rigore (86') e il tris personale di Sterling (92'). Ancora la moviola ci mette lo zampino: l'argentino in teoria avrebbe sbagliato l'esecuzione, ma il Var pizzica Rice che entra in area prima della battuta. Siamo nella nuova era tecnologica, anche in Premier League si abitueranno.