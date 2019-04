Premier League: Liverpool-Huddersfield 5-0, Reds in scioltezza a +2 sul City

26/04/2019

Non ci doveva essere partita, e non c'è stata. Ma che questa potesse durare solo 14 secondi, pochi potevano aspettarselo. Il tempo che serve all'Huddersfield per perdere palla e regalarla al contropiede del Liverpool, chiuso da Naby Keita per l'1-0. C'è più di un motivo se i Terriers sono ultimi in Premier League e retrocessi da tempo. È la rete numero 100 nella stagione dei Reds, mentre per Keita è il terzo centro in tre settimane, dopo essere rimasto a secco fino a marzo. Gli ospiti provano a imbastire una manovra offensiva e arrivano a tirare dalle parti di Alisson, ma riescono solo a fare il solletico a van Dijk e compagni. Il Liverpool (che prima della partita ha ricordato Tommy Smith, storico difensore dei Reds in rete nella finale di Coppa dei Campioni 1977 contro il Borussia Mönchengladbach) tiene la palla e comanda il gioco. Si fa vedere van Dijk su calcio da fermo, ma la squadra di Klopp il meglio lo dà in velocità con il tridente offensivo. È il 23' quando Robertson pesca con un cross al bacio la testa di Mané: 2-0. L'Huddersfield esce dalla partita e i Reds giocano al tiro al bersaglio: prima un'azione perfetta che porta al tiro Henderson (alto), poi Alexander-Arnold lancia in profondità Salah, che al 45' fa 3-0 con un pallonetto dolcissimo.



Verrebbe quasi da chiedersi perché Klopp non faccia riposare nessuna delle sue frecce: in Champions League l'avversario non si chiamerà Huddersfield ma Barcellona, e lo stadio sarà il Camp Nou. Alla ripresa del gioco non c'è nessun cambio. E il Liverpool gioca sempre a 100 all'ora. A Sturridge (titolare per la prima volta in Premier nel 2019 per via dell'infortunio di Firmino) viene negato il 4-0, poi Alisson vuole unirsi alla festa dedicando una parata ai fotografi. Salah supera in palleggio Kongolo e trova l'esterno della rete: accademia e applausi della Kop. Che si ripetono al 66', quando Henderson trova Mané ancora libero (difesa pessima dei Terriers) e il senegalese sigla il poker con un altro colpo di testa. Potrebbe segnare ancora, ma sbaglia la zuccata più facile delle tre colpendo il palo. Nel Liverpool si rivede anche Oxlade-Chamberlain, al rientro dopo un tremendo infortunio al ginocchio e subito vicino al gol del 5-0. Che arriva comunque all'83', ancora con Salah e sempre su assist di Henderson. Per l'ex Roma è il gol numero 69 in 100 presenze con i Reds. L'egiziano stacca Mané nella classifica cannonieri in campionato: 21 a 20. L'Huddersfield non riesce a opporre nessuna resistenza: è un superleggero che non vede l'ora finisca la mattanza subita dal peso massimo. Per i Reds lo sparring partner può andare a casa, i minuti finali sono di attesa del triplice fischio. Adesso in questo duello infinito la palla passa al Manchester City, a -2 ma con una gara da recuperare (domenica in trasferta contro il Burnley).