Premier League: Chelsea e United si bloccano sullo 0-0, Leicester ko con l'Arsenal

INGHILTERRA

Nessuna rete a Stamford Bridge, i Gunners vincono 3-1 in rimonta contro le Foxes. Poker del Tottenham e 0-0 tra Crystal Palace e Fulham

Nella 26esima giornata di Premier League la sfida più affascinante sulla carta termina 0-0, tra Chelsea e Manchester United. Il Leicester subisce invece un pesante 3-1 in casa dall'Arsenal: Foxes avanti con Tielemans, i Gunners rimontano con David Luiz, il rigore di Lacazette e Pépé. Torna a vincere poi il Tottenham, che trita 4-0 il Burnley con un doppio Bale, Kane e Lucas Moura. Senza reti, infine, Crystal Palace-Fulham. Getty Images

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 0-0

A Stamford Bridge non vince nessuno e Guardiola gongola. Con lo stop senza reti dei Red Devils, infatti, i cugini del City volano a +12 e fanno l’ennesimo deciso passo verso la Premier League 2020-2021. A Londra una delle sfide più affascinanti d’Europa si tinge di giallo già dopo un quarto d’ora, quando quello che sembra un evidente tocco di braccio in area ospite di Greenwood, si rivela essere invece un tocco di mano di Hudson-Odoi: al monitor, dopo essere stato chiamato dall’assistente Var, l’arbitro opta però per non assegnare il penalty. Il resto del primo tempo a dire la verità non offre molte altre emozioni, per le quali si deve aspettare la ripresa. Non che si parli di fuochi d’artificio: la gara è molto intensa, ma nel complesso povera di occasioni. De Gea respinge Ziyech a inizio secondo tempo e poi è il Manchester United ad avere più chance, soprattutto intorno all’ora di gioco. Greenwood calcia di poco a lato, McTominay impegna di potenza Mendy e Fred conclude dalla distanza mancando la porta di qualche centimetro. Fallisce quindi per il Chelsea di Tuchel il sorpasso al West Ham ma, in una gara senza esultanze, il sorriso più compiaciuto è quello sul volto di Guardiola e dei suoi giocatori.

TOTTENHAM-BURNLEY 4-0

Dopo tre sconfitte tra campionato e Fa Cup torna a vincere in patria Mourinho, che nelle ultime due settimane aveva gioito solamente nel doppio turno di sedicesimi di finale di Europa League. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra non c’è praticamente mai partita e dopo 70 secondi Bale devia già in rete un bel cross preciso di Son. Nel giro di un quarto d’ora Kane e Lucas Moura provano a imitare le gesta del gallese sfiorando il raddoppio, che giunge puntuale al 15’ proprio grazie a una conclusione deviata del bomber inglese. La partita, purtroppo per il Burnley, è così già tutta in discesa per gli Spurs e alla mezz’ora tocca all’esterno brasiliano firmare la rete con un tiro vincente su un pallone vagante. L’intervallo è in realtà solamente un breve silenzio su uno spartito ben chiaro e dopo una decina di minuti il celebre mancino di Bale sembra tornare quello dei vecchi tempi, con una conclusione che dà il cinque al palo e si tuffa in rete. Con questi presupposti c’è poi spazio e voglia solamente per un po’ di cestistico “garbage time”, con gli ospiti che restano a una sola vittoria negli ultimi otto impegni.

LEICESTER-ARSENAL 1-3

Secondo ko di fila al King Power Stadium per il Leicester, che dopo lo 0-2 in Europa League con lo Slavia Praga perde 3-1 contro un ottimo Arsenal e vede ulteriormente allontanarsi la vetta della Premier. Eppure, il match sembra volgere subito in favore delle Foxes, avanti dopo 6 minuti grazie alla grande percussione di Tielemans, che si invola sulla destra, converge verso il centro e fulmina Leno con un preciso diagonale destro. I Gunners, però, rispondono al 27' con il sinistro dal limite di Willian di poco a lato, poi rimontano a fine primo tempo. Al 39', infatti, David Luiz insacca di testa sulla punizione battuta da Willian, mentre nel recupero arriva il 2-1 con il rigore di Lacazette assegnato per fallo di mano di Ndidi. Al 52', gli ospiti trovano addirittura il tris con Pépé, che approfitta di un rimpallo dopo un contropiede ben orchestrato dai londinesi e, a porta vuota, deposita in rete l'1-3. La partita, sostanzialmente, finisce sul gol dell'ivoriano ex Lille: il finale regala solo una conclusione fuori misura di Tierney e l'ingresso di Aubameyang, vicinissimo al poker con un destro a giro dal limite dell'area. Finisce 3-1: l'Arsenal sale a 37 punti e tiene vive le speranze di un piazzamento in Europa. Notte fonda, invece, per il Leicester, ora a -13 dal Manchester City.

CRYSTAL PALACE-FULHAM 0-0

Occasione sfumata per il Fulham, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Crystal Palace e fallisce l'opportunità di portarsi a -1 dal quartultimo posto di Newcastle e Brighton. Al Selhurst Park, sono proprio i Cottagers a rendersi pericolosi: Andersen ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione a fine primo tempo, mentre nella ripresa Maja calcia dal limite sfiorando lo specchio della porta al 66', chiamando Guaita alla parata due minuti dopo. L'ultima occasione è per Loftus-Cheek, ma la sua conclusione finisce di poco a lato. Lo 0-0 finale serve più alle Eagles, che restano a +10 sulla zona calda e salgono a quota 33. Il Fulham, invece, resta a -3 dalla salvezza.

