Premier League: l'Arsenal piega il Brighton, ok in rimonta l’Aston Villa di Emery

INGHILTERRA

Il duo Jesus-Havertz fissa il 2-0 a De Zerbi e riporta i Gunners provvisoriamente in vetta, Emery passa 1-2 in casa del Brentford e resta a -1

© Getty Images Gabriel Jesus al 53’ e Havertz all'87' firmano la vittoria per 2-0 dell’Arsenal contro il Brighton nella diciassettesima giornata di Premier League: Gunners in vetta in attesa del Liverpool. Segue a -1 l’Aston Villa, che tiene il passo grazie all’1-2 in rimonta in casa del Brentford, con le reti decisive di Moreno al 77’ e del solito Watkins all’85’. Tris del West Ham, che supera 3-0 il Wolverhampton grazie alla doppietta di Kudus e Bowen.

ARSENAL-BRIGHTON 2-0

Vittoria convincente per gli uomini di Arteta, che prendono le redini del match fin dalle battute iniziali e cercano con insistenza il vantaggio prima con il mancino di Saka (non sufficientemente angolato), poi con la conclusione mancina di Odegaard (tiro dal limite di poco fuori) e i tentativi di Jesus e Gabriel, salvati però dalle parate di Verbruggen. Nel finale della prima frazione ci prova anche Rice, ma il suo tiro sfiora la traversa. Il meritato vantaggio arriva in avvio di ripresa con Gabriel Jesus, che al 53’ realizza di testa sugli sviluppi di un corner. Il norvegese e l’ala inglese continuano a cercare la rete nel corso dei minuti successivi, ma è soltanto nel finale che i Gunners chiudono i conti: Nketiah serve Kai Havertz, che col mancino incrocia e fa 2-0. Diventano quindi 39 i punti in classifica per l’Arsenal, mentre il Brighton resta a quota ventisei.

BRENTFORD-ASTON VILLA 1-2

Ennesima vittoria in rimonta per la formazione allenata da Unai Emery, che trova un importantissimo successo per restare attaccata al treno di testa, mantenendo invariato il distacco di un punto dall’Arsenal. A passare in vantaggio è però il Brentford, che dopo un primo tempo di sofferenza sblocca il match con la marcatura di Lewis-Potter al 45’ sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti, frustrati per le occasioni fallite, continuano a spingere nella seconda frazione e sfiorano il pareggio con il colpo di testa di Kamara all’ora di gioco. L’episodio che cambia però l’inerzia della sfida arriva dieci minuti più tardi, quando il cartellino rosso diretto a Mee lascia i padroni di casa in dieci uomini. Sei minuti dopo arriva il pareggio: ci pensa Alex Moreno a tramutare in rete con un colpo di testa l’assist di Bailey. L’Aston Villa ci crede e trova la vittoria all’85’ con il solito Ollie Watkins, che su calcio d’angolo gira in rete il gol vittoria che regala ai suoi i tre punti (sono 38 ora in classifica) e la permanenza a meno uno dai Gunners, nonostante un finale di partita in cui viene espulso anche Kamara e Konsa colpisce il palo. Le Bees rimangono invece a diciannove lunghezze.

WEST HAM-WOLVERHAMPTON 3-0

Vittoria convincente per gli Hammers, che passano dopo ventidue minuti grazie alla rete di Kudus, che riceve da Paquetà in ripartenza e realizza con un mancino da fuori area. Il copione si ripete dieci minuti dopo, con l’ex Milan che ispira nuovamente il ghanese in transizione offensiva, con l’ex Ajax che questa volta la piazza sul secondo palo e raddoppia. Bowen sfiora il tris già nel finale di primo tempo, con un palo colpito dalla sua conclusione dal limite, ma è solo questione di tempo, perché al 74’ è proprio lui a chiudere definitivamente i conti con un destro ad incrociare (ancora su assist del brasiliano). West Ham che sale a quota 27 punti, Wolves a diciannove.