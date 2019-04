Premier League: il Tottenham pensa all'Ajax, il West Ham vince 1-0

27/04/2019

Pochettino avrebbe voluto tutt'altro match. In conferenza aveva messo in guardia i suoi: la testa doveva restare al West Ham e non volare alla semifinale di Champions contro l'Ajax. Monito inascoltato: gli Spurs sono irriconoscibili e perdono il derby di Londra, rimettendo in discussione la qualificazione all'Europa che più conta. Attacco spuntato per gli Spurs, con Moura, Son, Eriksen e Alli insieme nel 4-2-3-1 che vede l'inglese "falso nueve". Alli non segna dal 20 gennaio e nemmeno la prestazione contro il West Ham finirà negli annali. A dire il vero è tutto il Tottenham che gira male: tanto possesso palla, poco ritmo e Manuel Pellegrini sviluppa la partita così come l'aveva preparata, cioè difesa ordinata e ripartenze. Tattica che può rivelarsi vincente se Felipe Anderson trova spazio per le sue scorribande sulla sinistra e davanti ha un avversario non insuperabile come l'argentino Foyth, preferito a Trippier, che riposa in vista dell'Ajax (insieme a Vertonghen e Wanyama). È l'ex Lazio a scagliare il primo pericolo dalle parti di Lloris, autore di un buon riflesso per evitare che la deviazione di Alderweireld depositi il pallone in rete. Per il Tottenham le uniche vere occasioni da gol capitano sui piedi di Heungmin Son ed Eriksen, che però tirano addosso a Fabianski. Lo stesso sudcoreano accende l'atmosfera da derby rifilando un pestone gratuito a Snodgrass. Un po' di agonismo in una sfida sciapa per 45 minuti.



Nemmeno l'avvio frizzante di ripresa da parte degli Hammers sveglia la squadra di casa. Fredericks si fa vedere in area Spurs con un tiro deviato, Arnautovic, dopo un controllo da campione, scaglia un potente tiro dalla distanza che Lloris non ha problemi a bloccare. Non pervenuto l'attacco del Tottenham: Alli ci prova ma al momento del dunque fa sempre la scelta sbagliata, Son ha le pile scariche. Pochettino mette peso in avanti inserendo Llorente per Moura, ma in rete ci va il West Ham. Arnautovic al 67' pesca Antonio con un delizioso lancio che supera Alderweireld, il numero 30 degli Hammers è bravo a controllare di petto e a infilare Lloris con un diagonale a mezz'altezza. Ci si aspetterebbe un forcing degli Spurs, che invece non producono nessuna occasione da rete: l'ingresso di Janssen (alla seconda partita in stagione) e il cambio Alli-Wanyama sono emblematici delle soluzioni disperate che cerca Pochettino in zona gol, mentre Kane osserva sconsolato dagli spalti. Se non fosse per Lloris, bravissimo a chiudere la porta sia a Diop che ad Antonio lanciati a tutta velocità in contropiede, la partita finirebbe ben prima del triplice fischio. Il West Ham non chiude il match e rischia la beffa al 94', quando Janssen va a colpo sicuro di testa su bella iniziativa di Foyth, ma Balbuena salva i tre punti. Che in fin dei conti sono meritati: gli Hammers sono la prima squadra a sbancare il Tottenham Hotspur Stadium e soprattutto non consentono agli Spurs di avvicinarsi alla semifinale di Champions contro l'Ajax nel modo in cui avrebbero voluto. Come se non bastasse, la squadra di Pochettino ha adesso il fiato sul collo di Chelsea (-3) e Arsenal (-4). La palla passa a Sarri ed Emery.