Premier League: il Liverpool soffre ma batte il Crystal Palace, il City rimonta e supera il Chelsea

INGHILTERRA

Dodicesimo successo in 13 partite per il Liverpool, che sul campo del Crystal Palace soffre ma vince per 2-1: apre Mané al 49', pari di Zaha all'82', quindi all'85' Firmino risolve la partita. Si conferma secondo il Leicester, che a Brighton prevale per 2-0 (gol di Perez e rigore di Vardy), mentre in terza posizione torna il Manchester City: all'Etihad Stadium è 2-1 in rimonta sul Chelsea, con De Bruyne e Mahrez che rispondono a Kanté.

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 1-2

Quando riesci a vincere anche partite in cui l'avversaria ti mette sotto e ti fa a lungo soffrire, allora il sintomo è quello che la gente del Merseyside attende da trent'anni: la tua squadra è pronta per puntare finalmente, e per davvero, al titolo. Il Liverpool trova un'altra prova di maturità sul campo del Crystal Palace e raccoglie una vittoria sudatissima solo all'85': la zampata di Firmino regala il successo numero 12 in 13 partite e una classifica che sorride sempre più ai Reds. La squadra di Klopp parte forte, ma dopo i suoi primi dieci minuti ad altissimi livelli (soprattutto Henderson e Alexander-Arnold sono attivissimi a destra), il Palace inizia a prendere campo e spaventa la capolista. Dopo il quarto d'ora arrivano infatti la conclusione al volo di Ayew su iniziativa di Kouyaté (fuori di poco), la traversa di Cahill su punizione di Milivojevic e al 42' addirittura il gol di Tomkins, che di testa su punizione di Milivojevic batte Alisson. Il Var però annulla per fallo in attacco di Ayew su Lovren e il risultato tiene. Nella ripresa il tema della partita non sembra cambiare, con Ayew fermato con le brutte dalla difesa dei Reds e il pubblico di casa che si lamenta. Ma è solo questione di minuti: al 48' Mané spreca una gran palla del solito Henderson, ma un minuto dopo si rifà con gli interessi: è infatti il 49' il minuto in cui Robertson serve in profondità Firmino, che manca il controllo permettendo al compagno di concludere verso la porta, la palla bacia entrambi i pali e poi entra in rete con Guaita in colpevole ritardo. La partita è tutt'altro che finita, al 52' Alisson deve ancora superarsi sul bolide di Townsend, ma c'è anche l'occasione per il raddoppio del Liverpool (Guaita stavolta è bravo su Firmino). Le Eagles però ci credono e dopo due grandi occasioni firmate da Schlupp e Benteke pareggiano all'82'. Merito di Townsend, che semina il panico nella difesa ospite e fornisce a Zaha il pallone per il primo gol stagionale dell'ivoriano. Il Liverpool però non muore mai e all'85' lo dimostra andando a segno con Firmino, che risolve nel migliore dei modi una mischia davanti a Guaita in cui le responsabilità della retroguardia di casa sono evidenti. Come i meriti di un Liverpool che le sa vincere davvero tutte.

BRIGHTON-LEICESTER 0-2

Continua a volare il Leicester, che sul campo del Brighton raccoglie la nona vittoria in campionato e la quinta consecutiva confermando un meritatissimo secondo posto in classifica. Che le Foxes abbiano tutte le intenzioni di proseguire la loro inarrestabile corsa lo si intuisce sin dai primi minuti, con il colpo di testa di Vardy che mette in seria difficoltà il portiere di casa Ryan. Ayoze Perez e Maddison creano due altre importanti occasioni per un Leicester che però si schianta contro la difesa ben messa in campo dal Brighton. Il muro dei Seagulls crolla però nella ripresa: al 65' è Ayoze Perez a portare in vantaggio la squadra allenata da Brendan Rodgers grazie a un facile tocco di Vardy su contropiede due contro zero. Lo stesso Vardy potrebbe raddoppiare pochi secondi dopo, ma stavolta si fa ipnotizzare dal portiere di casa. Il Leicester però vola sulle ali dell'entusiasmo e si conquista anche un calcio di rigore. Sulla prima battuta Vardy sbaglia e Maddison ribadisce in rete il pallone respinto da Ryan, l'arbitro fa però ripetere e questa volta Vardy trasforma in rete per il definitivo 2-0 all'85'.

ARSENAL-SOUTHAMPTON 2-2

Langue a ridosso della zona europea l'Arsenal di Unai Emery, che nella sfida casalinga contro il derelitto Southmapton (penultimo in classifica) non va oltre un pareggio oltretutto conquistato solo nei minuti di recupero. Giocano bene gli ospiti, in vantaggio dopo 8 minuti grazie a Ings che sfrutta nel migliore dei modi una punizione di Long battendo Leno. Al 18' c'è il pareggio di Lacazette per un Arsenal che sicuramente non vuol fare brutte figure di fronte a un pubblico già tutt'altro che convinto dalle prestazioni della squadra nell'arco di questa stagione. La partita sembra infatti poter cambiare, con Aubameyang, Bellerin e Ozil pericolosi prima dell'intervallo e anche David Luiz che a pochi minuti dalla conclusione del tempo ci prova di testa. Anche la ripresa sembra tutta a marca Gunners: Aubameyang spreca il pallone del sorpasso, poi per trattenuta di Tierney arriva un rigore per il Southampton, come confermato dal Var. Ward-Prowse si fa ipnotizzare da Leno, ma sulla ribattuta riporta gli ospiti in vantaggio al 71'. Sembra un'altra giornata da dimenticare per l'Arsenal, che due volte rischia anche il tris da Djenepo. Al 96' però Lacazette ci mette il piede sul pallone della disperazione messo al centro da Martinelli e regala almeno un punto a un Arsenal in colossale difficoltà.

WATFORD-BURNLEY 0-3

Il Burnley si conferma una delle migliori realtà della Premier League di quest'anno, andando a vincere facilmente per 3-0 sul campo del Watford ultimo in classifica e salendo al sesto posto in classifica. Il profumo di Europa si sente, e gli ospiti costruiscono la loro pesantissima vittoria nella ripresa: il punteggio è sbloccato al 53' da Wood dopo un'azione rocambolesca, Hendrick sfiora il raddoppio meno di una decina di minuti dopo. Il Watford non trova la forza di reagire e negli ultimi 10 minuti succede di tutto: Jay Rodriguez colpisce la traversa, il Var assegna un rigore trasformato da Ashley Barnes all'82' e all'88' c'è spazio anche per il tris, formato da Tarkowski.

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON 1-2

Il Wolverhampton vince sul campo del Bournemouth e irrompe definitivamente nei quartieri altissimi della classifica: sfruttando il momento certamente complicato di Arsenal, Tottenham e Manchester United è infatti quindi in classifica (nell'attesa della sfida tra Sheffield United e i Red Devils, in programma per domani). A mettere la firma sul vantaggio dei Lupi è il solito Joao Moutinho, a segno al 21' con una splendida punizione. Gli ospiti non si fermano e raddoppiano già al 31' con Raul Jimenez, ottimamente servito da Adama Traorè. La partita sembra già completamente in discesa, visto che il Bournemouth resta in dieci uomini già al 37' (quando Simon Francis si becca il secondo giallo), ma nella ripresa si ritrova un po' a sorpresa a tremare: dopo aver sfiorato il tris con Ruben Neves, subisce infatti il gol di Steve Cook al 59'. Il colpo di testa del difensore delle Cherries riapre la partita, Diogo Jota prova a richiuderla al 79' (grande intervento di Ramsdale) ma è Ake a far urlare al pareggio il pubblico di casa. Rui Patricio però gli dice di no e regala i tre punti a un Wolverhampton che vola altissimo.

EVERTON-NORWICH 0-2

La sfida di bassa classifica tra Everton e Norwich premia gli ospiti, che si portano a -1 dalla zona salvezza e rimettono in apprensione i Toffees (ora distanti solo quattro punti). Vittoria meritata per il Norwich, vicino alla rete già nel primo tempo con Onel Hernandez (prodezza di Pickford nella circostanza) e con Cantwell. Proprio quest'ultimo gonfia quindi la rete al 55' su assist di Pukki e per il Norwich la sfida si fa in discesa. Byram sfiora il raddoppio con un colpo di testa su calcio da fermo e quando a provarci è l'Everton un grande Tim Krul dice di no a Sigurdsson e Tosun. Al 92' è quindi Srbeny a realizzare il raddoppio che getta nello sconforto il pubblico di Goodison Park.