Premier League: il Chelsea ribalta il Cardiff nel recupero e resta in corsa per il quarto posto

31/03/2019

CARDIFF-CHELSEA 1-2

Sarri lascia in panchina Kante e Hazard, a centrocampo c’è Kovacic e in avanti Willian e Pedro si sistemano ai lati di Higuain, per il Cardiff invece un 4-2-3-1 che cerca di restare il più compatto possibile di fronte al possesso palla estenuante del Chelsea. Ai Blues però mancano inventiva e imprevedibilità, in questo modo il Cardiff non fatica più di tanto a mantenere fermo il punteggio. Gli unici tentativi pericolosi per il Chelsea nei primi 45 minuti arrivano con una conclusione da fuori di Pedro larga non di molto e una punizione dal limite di Willian imprecisa, anche se di poco. Per il Cardiff c’è solo un guizzo di Murphy in area di rigore, con Kepa che può guardare il pallone rotolare a distanza di sicurezza dalla sua porta. Primo tempo soporifero, ripresa che subisce subito una scossa. Al 46’ infatti rimessa allontanata male dalla difesa del Chelsea, pallone rimesso dentro l’area e Camarasa gira al volo sotto la traversa. Sarri capisce che non può perdere tempo per provare a cambiare il ritmo della propria squadra e quindi è il momento di far entrare Hazard. Il Chelsea prova in tutti i modi, palla a terra, ad aprire la difesa del Cardiff, ma sugli esterni o al centro la situazione sembra essere sempre bloccata, con i padroni di casa concentrati e intensi su ogni azione che si avvicini alla propria area di rigore. Nel finale, allora, i Blues cercano di alzare il pallone, nella speranza di trovare una disattenzione nella retroguardia del Cardiff. Per fortuna di Sarri accade proprio questo all’84’, con Azpilicueta tutto solo che può girare il pallone all’angolino. Un punto però servirebbe a poco per mantenere il ritmo del Manchester United. Al 91’ altro cross messo in mezzo e questa volta è Loftus-Cheek, entrato dalla panchina, a prendere posizione di prepotenza e a mettere ancora di testa alle spalle di Etheridge. Beffa atroce per il Cardiff, insperato sollievo per il Chelsea e per Sarri.