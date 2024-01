Premier League: il Chelsea batte 1-0 il Fulham

INGHILTERRA

A Stamford Bridge decide il rigore di Palmer nel recupero del primo tempo: terzo successo di fila in campionato per i Blues

© Getty Images Terza vittoria di fila in Premier League per il Chelsea, che nella ventunesima giornata si impone 1-0 in casa contro il Fulham. A decidere il match di Stamford Bridge è il calcio di rigore provocato da Diop e trasformato nel recupero del primo tempo da Palmer. La formazione di Pochettino sale così a 31 punti, anche se resta ancora lontana dalla zona Champions. I Cottagers, invece, restano a quota 24, a +8 sul terzultimo posto.

Il Chelsea c'è, nonostante in ko in Carabao contro il Middlesbrough: in Premier, invece, l'1-0 al Fulham vale il terzo successo consecutivo, fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalla zona Europa. E a regalare il successo a Pochettino è uno dei peggiori dell'andata col Boro in coppa: Cole Palmer, che decide nel recupero del primo tempo con un calcio di rigore provocato da Diop. I Blues, che rischiano in avvio con Petrovic che salva su Wilson, sfiorano invece il raddoppio ad inizio ripresa con il palo colpito di testa da Sterling, poi è ancora il portiere dei Blues ad evitare l'1-1 fermando Raul Jimenez. L'ultima occasione per i padroni di casa è il tentativo di Gallagher che finisce di poco a lato, ma nel recupero tutta Stamford Bridge trema quando De Cordova-Reid conclude trovando tuttavia ancora l'opposizione di Petrovic. Con questa vittoria, il Chelsea sale a 31 punti e lancia la sfida al Liverpool, prossimo avversario ad Anfield, mentre il Fulham resta a 24, a +8 sul terzultimo posto in attesa degli impegni di Luton ed Everton.

