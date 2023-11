Premier League, Bruno Fernandes rilancia lo United: è 0-1 al 91’

INGHILTERRA

I Red Devils ritrovano i tre punti in casa del Fulham dopo una partita non brillante e salgono a 18 punti

© Getty Images Il Manchester United ritrova la vittoria nell'undicesima giornata di Premier League: termina 0-1 la sfida di Craven Cottage contro il Fulham, decisa dalla rete al 91’ del portoghese Bruno Fernandes, abile a trovare la soluzione vincente con una conclusione dal limite dell’area indirizzata sul primo palo. Diventano 18 i punti in classifica per la formazione di Ten Hag, mentre i padroni di casa restano a dodici lunghezze.

La formazione di Ten Hag deve cercare di ritrovare i tre punti nella difficile trasferta di Craven Cottage dopo le dure sconfitte rimediate nel derby e in Carabao Cup. Otto minuti ed è subito McTominay a portare avanti gli ospiti sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma il VAR annulla. Lo United spinge e alla mezz'ora crea due occasioni in rapida successione: prima Evans manda alto da angolo, poi è Bruno Fernandes a cercare il gol ma la sua conclusione dal limite non riesce a superare Leno. La squadra di Marco Silva cresce gradualmente e nella ripresa ribalta l'inerzia del match: Willian è il più attivo tra i suoi, sfiorando il bersaglio più volte, poi ci prova Wilson col mancino da fuori ma Onana gli dice di no. Continua il pressing dei padroni di casa, che concludono con Palhinha e Muniz, poi arriva la reazione ospite con i tentativi di Pellistri e Bruno Fernandes, che trovano la porta ma non riescono ad impensierire particolarmente l’estremo difensore avversario. Sembra un incontro destinato al pareggio ma al 91’ il capitano dei Red Devils risolve un’azione confusa nell’area avversaria e porta i tre punti a Manchester: rinvia Palhinha malamente, il portoghese cerca di servire un compagno in area, la palla resta lì e in qualche modo Pellistri appoggia all’indietro, dove il numero otto prende la mira e angola sul primo palo, decidendo la partita. Diventano così 18 ie lunghezze in classifica per i Red Devils, che ritrovano i tre punti e la serenità temporanea sulla panchina di Ten Hag, mentre la formazione di casa resta a quota dodici.