Premier League: botta e risposta col Watford, il Leicester rallenta la corsa Champions

Un Leicester tutt'altro che convincente raccoglie solo un punto nella trasferta di Watford, dove un infuocato finale confeziona l'1-1 che rallenta la corsa Champions delle Foxes. Prima ora di gioco favorevole ai padroni di casa, nel finale arrivano il palo di Albrighton, lo spettacolare siluro di Ben Chilwell al 90' per il vantaggio Leicester e il definitivo pareggio al 93', firmato da Craig Dawson in rovesciata.

Riparte dallo storico Vicarage Road il cammino del Leicester City, in piena corsa per una nuova qualificazione in Champions League dopo quella arrivata insieme al titolo di campione d'Inghilterra targato Claudio Ranieri. E in quasi cent'anni di vita lo stadio di Watford non aveva forse mai vissuto un'atmosfera del genere, con gli spalti decorati con i colori societari ma senza tifosi, che invece sono collegati da casa e ogni tanti vengono trasmessi in streaming mentre palpitano per la loro squadra. Ci sono anche le loro voci trasmesse dagli altoparlanti, e in qualche modo funzionano. Perché gli Hornets, in piena lotta per la salvezza, meritano complessivamente di più rispetto ai più blasonati avversari. E negli ultimi secondi di partita strappano un pareggio decisamente meritato. L'inizio è tutto di marca Leicester, ma la sfuriata degli ospiti dura poco più di un quarto d'ora e di fatto non crea reali grattacapi al portiere Foster: la conclusione di Tielemans è tutt'altro che precisa e quando è Vardy a ricevere un buon pallone il palo viene solo sfiorato. La prima vera emozione è quindi firmata Watford, con Doucouré che costringe Schmeichel alla grande parata. I ritmi restano bassi, e quando si alzano è per merito dei gialloneri: così a inizio ripresa è ancora Schmeichel a evitare guai murando alla grande su Sarr, quindi Deeney sbaglia il colpo di testa a pochi passi dalla linea di porta. Rodgers capisce di dover correre ai ripari e lo fa mandando in campo Demarai Gray: il Leicester cambia faccia, con lo stesso Grey e poi Maddison che costruiscono finalmente due reali occasioni da gol per il Leicester. Nel mezzo c'è anche il clamoroso palo colpito da Albrighton, ulteriore segnale di un Leicester desideroso di prendersi i tre punti a dispetto di una partita tutt'altro che memorabile. La partita si accende quindi nei minuti di recupero: al 90' il solito Gray trova Chilwell libero a sinistra e il terzino si inventa una sassata che si infila nel sette. Un vantaggio spettacolare, che però non basta. Il Watford infatti risponde addirittura al 93', quando su un corner pasticcia anche Vardy e Dawson (professione difensore centrale) si inventa una pazzesca rovesciata che vale il definitivo pareggio. E probabilmente è giusto così.