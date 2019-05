Porto, Casillas si ritira ma rimarrà come dirigente

17/05/2019

Il grande spavento ha lasciato il segno. Iker Casillas , dopo l'infarto acuto al miocardio di circa due settimane fa, ha deciso di lasciare il calcio ma solo come giocatore. Il Porto , con cui aveva un altro anno di contratto, è pronto ad offrirgli un ruolo da dirigente , come annunciato dal presidente Pinta da Costa: "Vogliamo che rimanga, non solo un anno. È uno dei nostri e per lui qui ci sarà sempre spazio".

Il portiere spagnolo, 38 anni tra tre giorni, non ritornerà dunque tra i pali. Decisione più che comprensibile visto l'accaduto, ma anche considerando le 911 presenze in carriera (1078 se si considera anche la Nazionale). Casillas è il calciatore con più presenze nelle competizioni Uefa per club, con più presenze in Champions League e anche con la Spagna, inoltre in carriera ha già vinto tutto, con il fiore all'occhiello delle tre Champions League alzate col Real Madrid e del Mondiale vinto nel 2010 (oltre ai due Euroei del 2008 e 2012). Cosa chiedere di più?