Luka Modric vince il Pallone d'Oro 2018

03/12/2018

Luka Modric ha calato il poker. Dopo il The Best Fifa, il premio calciatore dell'anno Uefa e quello di miglior giocatore del 2018 assegnato dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS), il centrocampista croato ha conquistato il primo Pallone d'Oro della sua carriera al termine di un'annata da ricordare, con la vittoria della Champions League e la finale al Mondiale con la Croazia, dove è stato eletto miglior calciatore della manifestazione. Con 753 punti ha stracciato la concorrenza: Ronaldo, 2°, si è fermato a 476, Griezmann terzo a 414. Messi chiude 5° e dopo 11 anni di fila finisce giù dal podio. Paolo Condò, l'unico giornalista italiano che ha votato, ha scelto i seguenti giocatori: 1) Griezmann, 2) Modric, 3) Ronaldo, 4) Mbappé, 5) Salah.

TROFEO KOPA A MBAPPE'

Niente Pallone d'Oro e niente podio per Kylian Mbappé che si è consolato con il nuovo Trofeo Kopa, il Pallone d'Oro assegnato al miglior Under 21 dell'anno dai vincitori del passato del Pallone d'Oro. "È un grande onore essere tra voi, vedo molti grandi nomi nel calcio - ha dichiarato il 19enne attaccante del Psg sul palco della premiazione - Sono molto felice di ricevere questo trofeo. Questo premia un grande anno, che ho realizzato grazie a tutti i miei compagni di squadra di club e della Francia. Il mio prossimo obiettivo? È sollevare tutto, non solo il Pallone d'Oro. Ci proverò con il duro lavoro e l'aiuto dei miei compagni di squadra". Al secondo posto Pulisic (Borussia Dortmund), terzo Kluivert davanti a Donnarumma. Settimo Cutrone.