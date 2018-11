Nuova rivelazione di Football Leaks: tra Mbappé e il Real Madrid era quasi fatta

07/11/2018

Kylian Mbappé era a un passo dal Real Madrid nell'estate del 2017. Lo hanno rivelato le carte di Football Leaks, riprese nelle ultime ore da L'Equipe, secondo cui i blancos erano disposti a pagare 214 milioni di euro per il giovane attaccante allora in forza al Monaco : 180 milioni al club e 34 di tasse. Nonostante il tentativo di Florentino Pérez , Mbappé optò per il Psg a cui il vice presidente del club monegasco Dimitri Vasyliev , chiese però di pareggiare l'offerta madridista. Il trasferimento nella capitale francese si concluse nell'ultimo giorno di calciomercato attraverso un prestito con obbligo di riscatto a 180 milioni.

Ma c'è un ulteriore dettaglio, cioè il motivo per cui saltò tutto con il Real Madrid: i negoziati con il Monaco si svolsero a Los Angeles e il padre del giocatore riferì a Pérez che avrebbe avuto via libera se avesse avuto una commissione di 30 milioni. A quel punto, gli spagnoli decisero di ritirarsi dall'asta, lasciando campo libero al Psg che accettò ad alcune condizioni: un bonus alla firma del contratto (5 milioni in due rate durante le prime due stagioni) e uno stipendio annuo di 10 milioni esentasse.

Non solo, a delle clausole che respinte dal Psg, secondo Football Leaks, era il bonus per vincere il Pallone d'Oro: se ci fosse riuscito, il suo stipendio sarebbe triplicato, salendo a 30 milioni. Il Psg accettò comunque di pagare 500mila euro netti al giocatore.