Neymar passa al contrattacco col Barcellona: presentato un ricorso da 44 milioni

BOTTA E RISPOSTA

È il divorzio più costoso nella storia del calcio. Furono ben 222 i milioni che il Psg sborsò per strappare Neymar al Barcellona. Un trasferimento segnato da presunte irregolarità e una serie di controversie - dirette o indirette all'affare - rimaste ancora irrisolte. Nove mesi fa la prima sentenza del Tribunale spagnolo, che imponeva al brasiliano di versare al club catalano 6,7 milioni di euro. Pochi giorni fa il quotidiano El Mundo scriveva di una nuova richiesta del Barça, stavolta da 10,2 milioni, contro la quale Neymar ha deciso di passare al contrattacco.

I legali del fuoriclasse verdeoro chiedono al Barcellona un risarcimento di 44 milioni nel tentativo di ribaltare in appello la prima sentenza del Tribunale che imponeva al giocatore di corrispondere un risarcimento di 6,7 milioni. La giustizia spagnola era stata infatti chiamata a esprimersi sul premio da 26 milioni legato al prolungamento contrattuale di O'Ney, un bonus reclamato dal giocatore ma ma pagato dal club che gli contestava il suo trasferimento al Psg.

La nuova questione sollevata dal Barça, come spiega El Mundo, riguarda un errore sul calcolo delle ritenute fiscali, che una volta riesaminate evidenzierebbero un disavanzo di 10,2 milioni che Neymar dovrebbe restituire al club in aggiunta agli altri 6,7. La querelle sembra ancora lontana dalla sua risoluzione, così come il rapporto d'amore odio che sembra oramai contraddistinguere la storia infinita tra Neymar e il Barcellona.