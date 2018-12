Murtaza, c'è il lieto fine: ricevute nuove maglie di Messi

08/12/2018

Termina con un piccolo lieto fine la storia del piccolo Murtaza Ahmadi, il ragazzino afgano che nel 2016 venne fotografato mentre giocava a calcio vicino a casa sua indossando una maglia dell'Argentina con il nome di Messi che lui stesso si era prodotto utilizzando una busta del supermercato e dei pennarelli. Quella splendida istantanea commosse il mondo e Murtaza venne invitato in Qatar a passare qualche meravigliosa ora insieme al suo idolo. Poi tornò a casa in Afghanistan, portandosi come ricordo le maglie che lo stesso Messi gli aveva regalato e autografato. Una quiete che purtroppo durò poco visto che Murtaza, insieme alla famiglia, fu poi costretto a lasciare la propria casa nella regione di Jaghori (sugli altopiani della regione centrale dell'Afghanistan) a causa di un attacco dei talebani.