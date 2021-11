Messi replica a Laporta: "Nessuno al Barcellona mi ha chiesto di giocare gratis"

Sono passati tre mesi dal suo addio al Barcellona per iniziare la nuova avventura al Psg. Troppo poco per dimenticare le origini e per nascondere certi sentimenti. "Torneremo a vivere di nuovo a Barcellona, la nostra vita sarà lì. È quello che vuole mia moglie e quello che voglio io - ha detto Leo Messi in un'intervista esclusiva a 'Sport' - Il Barcellona? L'ho sempre detto che mi piacerebbe poter aiutare il club. Mi piacerebbe diventare segretario tecnico, non so se lì. Se c'è la possibilità, vorrei contribuire ancora come posso perché è il club che amo".