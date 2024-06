Mbappé attacca il Psg: "Mi dissero con violenza che non avrei più giocato. Salvato da Campos e Luis Enrique"

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid e la notizia ha fatto il giro del mondo in un secondo. L'affare dell'estate è arrivato prima dell'Europeo che l'attaccante giocherà da capitano con la Francia. Prima però di pensare al torneo in arrivo, Mbappé si è tolto un macigno dalla scarpa: "Il Psg mi ha detto in faccia, con violenza, che non avrei giocato per tutta la stagione. Mi hanno salvato Luis Enrique e Luis Campos, per questo sono sempre molto grato ad allenatore e ds".