UFFICIALE

Marsiglia-Psg rinviata per i rischi del maltempo: polemiche sulla data di recupero

Si dovrebbe giocare domani ma i giocatori dei campioni d'Europa non potrebbero prendere parte alla cerimonia del Pallone d'oro

21 Set 2025 - 14:29




Le Classique, come in Francia chiamano la partita tra Marsiglia e Psg, non si giocherà stasera alle 20.45. Il motivo è legato alle condizioni del tempo visto che sono previsti temporali e rovesci sul Velodrome, e il dipartimento è già in allerta arancione.

Il calendario, teoricamente, non proporrebbe particolari ostacoli per il recupero, considerando che nessuna delle due squadre ha impegni europei. Si potrebbe giocare già domani, come prevede il regolamento della Ligue 1. Il problema è rappresentato dal fatto che domani si celebra uno dei momenti più importanti del calcio internazionale, l’assegnazione del Pallone d’oro. La cerimonia inizierà alle 20 e dovrebbe coinvolgere diversi calciatori del Psg campione di Francia. Ousmane Dembélé, poi, è praticamente il vincitore annunciato.

Si potrebbe quindi decidere per un altro giorno della prossima settimana. Resta il fatto che la Prefettura di Marsiglia ha già deciso il rinvio. 

